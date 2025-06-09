РИА Рейтинг: средней зарплаты волгоградцев хватит на 933 литра бензина





Жители Волгоградской области могут приобрести на чистую среднюю месячную зарплату 933 литра бензина АИ-92 в месяц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, расчет производился, исходя из стоимости бензина данной марки в апреле 2025 года в размере 57,15 рубля за литр, что на 2,5% больше, чем было в декабре 2024 года

По итогам исследования Волгоградская область заняла в рейтинге 64-ое место.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.

В замыкающей рейтинг последней десятке регионов жители могут купить не более 850 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Например, в Ингушетии, которая расположилась на последнем месте рейтинга, жители могут приобрести всего 640 литров бензина. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов Федерации из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.

Эксперты также подчеркивают, что в последнее время наблюдается тенденция к росту заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.