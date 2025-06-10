



В закрытом городе для рестораторов на уровне 960 курорта «Красная поляна» компания «Сады Придонья» во второй раз представила свои бренды на гастрономическом фестивале Gastreet.

В период со 2 по 7 июня 2025 года фестиваль Gastreet отпраздновал свой десятилетний юбилей. Это событие, задуманное как масштабная платформа для развития гастрономии, выступает с амбициозной целью: вывести ресторанную индустрию России на принципиально новый уровень качества.

Организаторы, предлагая инновационные образовательные программы, смелые коллаборации и, что немаловажно, профессиональное сообщество для обмена опытом между рестораторами, успешно реализуют эту миссию. Подтверждением тому стали более 5 тысяч участников из России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Таиланда, Индонезии и ОАЭ, посетивших фестиваль в течение всех дней его проведения.

Компания «Сады Придонья» во второй раз побывала на этом неординарном по формату и насыщенном на активности фестивале. Выполненный в средиземноморском стиле стенд компании не только привлекал внимание посетителей на Центральной площади, но и создавал атмосферу гостеприимства и располагал к общению, позволяя эффективно доносить ценности брендов компании до целевой аудитории.

– Мы стремились показать универсальность нашей продукции, представляя ее как в классических рецептах, так и в авторских коктейлях и кофейных напитках, – отмечает руководитель управления продуктового маркетинга Елена Шмакова. – Уже по сложившейся традиции, на мероприятиях такого масштаба, мы сотрудничали с многопрофильным центром обучения профессиям HoReCa «Лига Универ», который представляли Василий Кузовкин и Егор Леонов. За эти дни на Gastreet они приготовили огромное количество вкусных напитков.





На юбилейном фестивале посетителей ждало множество развлечений от компании. Особой популярностью пользовалось «Колесо фортуны»: приобретая напиток или коктейль из меню, каждый получал возможность испытать удачу и выиграть приятный приз. Помимо этого, на площадке проходили увлекательные баттлы. Нужно было лишь угадать, какой из продуктов входит в состав предложенных коктейлей. Естественно, не обошлось без дегустаций – соки и растительные альтернативные молоку напитки стали фаворитами на главной площади мероприятия.

Gastreet, как всегда, собрал ключевых игроков HoReCa, обеспечив максимальную концентрацию целевой аудитории. В компании «Сады Придонья» считают, что непосредственный контакт с профессионалами позволяет оперативно получать ценную обратную связь о продукции, адаптироваться к требованиям рынка и предлагать оптимальные решения для партнеров. Участие в этом масштабном мероприятии – комплексный инструмент, позволяющий решить широкий спектр задач: от повышения узнаваемости бренда и укрепления имиджа до расширения клиентской базы, изучения рынка и развития команды.

Фото: Сады Придонья.