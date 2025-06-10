Экономика

Сады Придонья представили авторские вкусы и привлекли удачу на Gastreet - 2025

Экономика 10.06.2025 10:11 Реклама
0
10.06.2025 10:11 Реклама


В закрытом городе для рестораторов на уровне 960 курорта «Красная поляна» компания «Сады Придонья» во второй раз представила свои бренды на  гастрономическом фестивале Gastreet.
В период со 2 по 7 июня 2025 года фестиваль Gastreet отпраздновал свой десятилетний юбилей. Это событие, задуманное как масштабная платформа для развития гастрономии, выступает с амбициозной целью: вывести ресторанную индустрию России на принципиально новый уровень качества.
Организаторы, предлагая инновационные образовательные программы, смелые коллаборации и, что немаловажно, профессиональное сообщество для обмена опытом между рестораторами, успешно реализуют эту миссию. Подтверждением тому стали более 5 тысяч участников из России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Таиланда, Индонезии и ОАЭ, посетивших фестиваль в течение всех дней его проведения.
Компания «Сады Придонья» во второй раз побывала на этом неординарном по формату и насыщенном на активности фестивале. Выполненный в средиземноморском стиле стенд компании не только привлекал внимание посетителей на Центральной площади, но и создавал атмосферу гостеприимства и располагал к общению, позволяя эффективно доносить ценности брендов компании до целевой аудитории. 
– Мы стремились показать универсальность нашей продукции, представляя ее как в классических рецептах, так и в авторских коктейлях и кофейных напитках, – отмечает руководитель управления продуктового маркетинга Елена Шмакова. – Уже по сложившейся традиции, на мероприятиях такого масштаба, мы сотрудничали с многопрофильным центром обучения профессиям HoReCa «Лига Универ», который представляли Василий Кузовкин и Егор Леонов. За эти дни на Gastreet они приготовили огромное количество вкусных напитков. 

На юбилейном фестивале посетителей ждало множество развлечений от компании. Особой популярностью пользовалось «Колесо фортуны»: приобретая напиток или коктейль из меню, каждый получал возможность испытать удачу и выиграть приятный приз. Помимо этого, на площадке проходили увлекательные баттлы. Нужно было лишь угадать, какой из продуктов входит в состав предложенных коктейлей. Естественно, не обошлось без дегустаций – соки и растительные альтернативные молоку напитки стали фаворитами на главной площади мероприятия.
Gastreet, как всегда, собрал ключевых игроков HoReCa, обеспечив максимальную концентрацию целевой аудитории. В компании «Сады Придонья» считают, что непосредственный контакт с профессионалами позволяет оперативно получать ценную обратную связь о продукции, адаптироваться к требованиям рынка и предлагать оптимальные решения для партнеров. Участие в этом масштабном мероприятии – комплексный инструмент, позволяющий решить широкий спектр задач: от повышения узнаваемости бренда и укрепления имиджа до расширения клиентской базы, изучения рынка и развития команды.
Фото: Сады Придонья.
Реклама. https://pridonie.ru.ИНН 3403014273

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.06.2025 11:34
Экономика 10.06.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 13:33
Экономика 09.06.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 08:39
Экономика 09.06.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 13:51
Экономика 06.06.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 07:47
Экономика 06.06.2025 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.06.2025 08:47
Экономика 05.06.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 21:46
Экономика 04.06.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 20:42
Экономика 04.06.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2025 15:20
Экономика 03.06.2025 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2025 14:43 Реклама
Экономика 03.06.2025 14:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2025 14:14 Реклама
Экономика 02.06.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2025 11:50
Экономика 30.05.2025 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2025 19:04
Экономика 29.05.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2025 15:45 Реклама
Экономика 29.05.2025 15:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2025 08:02
Экономика 29.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:48
В Волгограде осудили пьяного лихача, погубившего пешехода на ул. ЕременкоСмотреть фотографии
11:34
Будущие металлурги подтвердили свои навыки на демонстрационном экзаменеСмотреть фотографии
11:34
В Камышине с 15 июня официально стартует купальный сезонСмотреть фотографии
11:12
Впервые за 37 лет: в Волгограде реконструируют теплосети на улице ЗеленодольскойСмотреть фотографии
11:11
«Почта России» перейдет на особый график работы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде Центральный район возглавил Роман ИвановСмотреть фотографии
10:31
В России отменили повышенные пошлины на лечебное питание для диабетиков и онкобольныхСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области до конца года отремонтируют 58 школСмотреть фотографии
10:11
Сады Придонья представили авторские вкусы и привлекли удачу на Gastreet - 2025Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде рейсовый автобус попал в массовое ДТП на ул. ШурухинаСмотреть фотографии
09:41
«Зерно не пострадало»: КАМАЗ с пшеницей вспыхнул на пути в ВолгоградСмотреть фотографии
09:28
Энергетики обеспечили электроснабжением более 700 новых волгоградских потребителейСмотреть фотографии
09:08
В Волжском ГАИ вычислила шестерых водителей, устроивших «парад» большегрузовСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
Туристы из Волгограда застряли в АнтальеСмотреть фотографии
08:36
В Волгограде задержали приезжего за стрельбу из машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Число зараженных клещами волгоградцев выросло до пятиСмотреть фотографии
07:54
Клубничную Луну увидят волгоградцы 11 июняСмотреть фотографии
06:26
29-летней волгоградке через суд купили лекарство за 250 тысячСмотреть фотографии
21:48
«Горела и взрывалась»: в ЖК Волгограда на глазах жильцов дотла выгорела машинаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:13
Волгоградские пляжные гандболистки одержали 10 побед на старте чемпионата РФСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде обновили оргкомитет молодежного фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:16
Раскалимся до предела? Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погодеСмотреть фотографии
19:55
Студенток ВолгГМУ депортируют из России после кражи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
«На нем уже была кровь»: сбежавший в Волгоградской области контрактник отсидел 9 лет за тяжкие преступленияСмотреть фотографии
18:51
Двоих уклонистов от службы лишили гражданства в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Волгоградцы потратили на 6 видов платных услуг 64 млрд рублейСмотреть фотографии
17:46
Волгоградца арестовали за пьяную езду без прав на электровелосипедеСмотреть фотографии
16:49
«Холодильники потекли, а продукты протухли»: в Волгограде МКД на пр. Ленина спасают от блэкаутаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Бочаров обсудил с руководством силового блока готовность реагировать на угрозыСмотреть фотографии
16:38
Потравили комаров и чистят дно: в четырех районах Волгограда готовят к открытию пляжиСмотреть фотографии
 