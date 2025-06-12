



В Волгограде начался второй этап модернизации котельной БСМП в Дзержинском районе. На объекте готовятся к установке современного водогрейного котла. Он заменит своего предшественника – паровой котел, который эксплуатировался около 52 лет и служил практически бесперебойно благодаря грамотному обслуживанию.

– Специалисты подрядной организации уже приступили к демонтажу старого котельного агрегата. В настоящее время они разбирают обмуровочный слой покрытия. После этого начнется монтаж нового оборудования, – пояснили в «Концессии теплоснабжения».

Напомним, масштабная модернизация котельной БСМП стартовала два года назад. Тогда, в рамках первого этапа, вместо устаревшего парового были установлены два современных водогрейных котла мощностью 3 500 кВт каждый. Благодаря этому улучшилась подача отопления и горячей воды в семь лечебных корпусов, расположенных на территории больничного городка на Семи Ветрах.

– Модернизация котельной поможет минимизировать потребления ресурсов и повысит энергоэффективность котельной, обеспечит бесперебойность работы, – отметил начальник энергорайона №4 Алексей Букаев.

Стоит отметить, ремонт котлов ведется сейчас на 29 котельных в разных районах Волгограда. Эта работа – большая часть масштабной подготовки к предстоящему отопительному сезону. Специалисты продолжают гидравлические испытания сетей, а также реконструируют и меняют участки трубопроводов во всех районах города.