Общество

«Будет по-настоящему живым»: молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде перенесли на осень

Общество 12.06.2025 14:23
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12.06.2025 14:23


Сегодня, 12 июня, принято решение о переносе ежегодного молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде на осень. Как сообщили V102.RU в администрации региона, такое решение принято по предложению молодежи, которой трудно совмещать сессию с подготовкой к фестивалю.

В День России в городе-герое прошло заседание оргкомитета фестиваля, в котором принял участие губернатор Андрей Бочаров. На встрече были озвучены идеи по выбору локаций и треков, наполнению конкурсных и развлекательных площадок.

Андрей Бочаров напомнил, что в этом году на организаторов фестиваля ложится дополнительная ответственность, так как мероприятие проходит в год 80-летия Великой Победы. Слоганом фестиваля станет девиз «Семья. Родина. Победа». Кроме того, фестиваль станет международным — свои заявки на участие направили команды из ряда дружественных стран.

Еще одна особенность – расширение территории фестиваля. В этом году запланировано шесть основных локаций. Они разместятся на верхней и нижней террасах набережной в границах от улицы Краснознаменской до улицы им. 7-й Гвардейской дивизии, в амфитеатре, у музея-панорамы «Сталинградская битва», на стадионе «Волгоград Арена». Также будет задействован региональный оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Среднеахтубинском районе и Комсомольский сад в центре Волгограда. Для участников и гостей будут работать более 70 досуговых и познавательных площадок.

- Молодежный волгоградский фестиваль начинает жить своей жизнью, — отметил Андрей Бочаров. — Это очень важно, потому что с самого начала мы с вами договаривались и определяли, что он не будет таким, знаете, чиновничьим. Не будет для галочки проведенным, а будет по-настоящему живым, потому что организаторами и вдохновителями проведения фестиваля у нас является сама молодежь. А мы, представители власти, соорганизуем мероприятия, административно обеспечиваем безопасность, подсказываем, как лучше это сделать.

На заседании оргкомитета Андрей Бочаров предложил совместить фестиваль с празднованием Дня города.

- Я бы связал проведение фестиваля с Днем города, на мой взгляд, это важно. В самом праздновании Дня города будет заложена основа, большая идея, концепция, что Волгоград, Волгоградская область — это молодежный регион. Все мероприятия Дня города будут связаны с молодежью. Волгоград — город настоящего и будущего. Идеология, заложенная в этом решении, правильная, на мой взгляд, — подчеркнул глава региона.

Кроме того, сегодня было решено на отдельной рабочей встрече губернатора с молодежью рассмотреть такой важный вопрос как формирование новой современной набережной Волгограда — от стадиона до будущего студенческого кампуса на Тулака.

Фото: администрации Волгоградской области

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