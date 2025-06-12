Общество

«Число обращений растет»: Роспотребнадзор заявил о нашествии крыс в Волгограде

Общество 12.06.2025 16:30
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12.06.2025 16:30


Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора фиксирует рост количества жалоб от волгоградцев на крыс, которые заполонили дворы и даже подвалы многоквартирных жилых домов. Как сообщает V102.RU, специалисты Роспотребнадзора признали проблему и даже назвали причины, способствующие нашествию грызунов.

- Управление отмечает увеличение числа обращений от жителей Волгограда на наличие грызунов (крыс) на территории жилой застройки в течение последних 2-х лет. Основная доля обращений связана с наличием грызунов на территории жилой застройки и на контейнерных площадках, - сообщили в ведомстве в ответ на редакционный запрос. - Благоприятными условиями для жизнедеятельности грызунов является ненадлежащее содержание домовой территории, несвоевременный вывоз ТКО, крупногабаритного мусора, скопление веток, строительного мусора, некачественное проведение дератизационных мероприятий.

Отметим, что крысы облюбовали не только контейнерные площадки, но и уже свободно гуляют по центру города. Так, к примеру, в конце мая текущего года житель Волгограда снял на видео драку вороны с огромной крысой на проспекте Ленина  - напротив дома №21.

Ранее информагентство сообщало о грызунах, оккупирующих контейнерные площадки. В апреле текущего года Центральный районный суд Волгограда по иску Роспотребнадзора обязал ООО «Сигма-Юг» провести дезинфекцию в местах общего имущества в доме №23 по ул. Штеменко от крыс и комаров. В прошлом году на полчища крыс жаловались жители 19-этажного дома в Дзержинском районе Волгограда на бульваре 30-летия Победы. Это только малая часть обращений, которые поступали в редакцию.

В Роспотребнадзоре отмечают, что крысы, как и другие представители семейства мышиных, являются резервуарными хозяевами возбудителей опасных природно-очаговых инфекций. В их числе чума, туляремия, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, лихорадка Ку, иерсиниоз, псевдотуберкулез и др. 

Опасное соседство может привести к вспышкам опасных заболеваний среди населения, поэтому с крысами нужно бороться. В соответствии с российским законодательством, организацию дератизационных мероприятий обеспечивают органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели на подведомственных им территориях. Для этого привлекаются специализированные организации, которые имеют лицензию на оказание услуг по дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

- Управлением, в рамках имеющихся полномочий, принимаются меры реагирования, - пояснили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора. - По итогам рассмотрения обращений граждан на наличие грызунов в местах общедомового имущества, на прилегающей к жилому дому территории, на площадках накопления твердых коммунальных отходов, управляющим организациям, в управлении которых находятся многоквартирные дома, собственникам площадок накопления твердых коммунальных отходов объявляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, составляются исковые заявления с целью понуждения управляющих организаций к выполнению соблюдений требований санитарного законодательства. 


Если крысы обнаружены в местах массового пребывания людей, например, в парках или скверах, то предписания выдаются администрации Волгограда. В этих документах, как пояснили в Роспотребнадзоре, предлагаются конкретные меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства. 

- Вопросы по профилактике природно-очаговых инфекций, в том числе в части осуществления дератизационных мероприятий рассматривались на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Волгоградской области. При обнаружении грызунов в местах общего пользования жилых домов граждане имеют право обратиться письменно в организацию, управляющую жилым домом, - указали в ведомстве.

Если управляющие компании бездействуют, то жителям советуют обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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