Расследования

«Лужа крови у такси»: опубликованы видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего с оружием контрактника

Расследования 12.06.2025 12:09
0
12.06.2025 12:09


Сегодня, 12 июня, ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало уникальные видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего из части контрактника с оружием в Камышинском районе. Как сообщает V102.RU, видео снято с беспилотников, которые были задействованы силовиками.



- В проводимых мероприятиях были задействованы БВС – беспилотные воздушные суда МВД, - пояснили в Главке. 

Использование такой техники, по данным ведомства, при осуществлении комплексных и оперативно-профилактических операций, требующих осмотра больших площадей местности, независимо от времени суток, позволяет значительно экономить силы и средства, а также время.

Напомним, что 33-летний Михаил В. 8 июня сбежал из части с автоматом и ранил двоих гражданских 26 и 27 лет. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. 11 июня полиция сообщила о задержании беглеца. Обнаружено оружие, из которого он стрелял. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются следователи Военного следственного отдела СК России по Волгоградскому гарнизону. Причины случившегося не называются.

Ряд Telegram-каналов утверждают, что мотивом побега и применения оружия стала ревность.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.06.2025 16:08
Расследования 11.06.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 13:39
Расследования 11.06.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 13:17
Расследования 11.06.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 12:51
Расследования 11.06.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 11:12
Расследования 11.06.2025 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 10:53
Расследования 11.06.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2025 09:45
Расследования 11.06.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 19:39
Расследования 10.06.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 16:51
Расследования 10.06.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 16:05
Расследования 10.06.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 14:29
Расследования 10.06.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2025 08:36
Расследования 10.06.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 19:55
Расследования 09.06.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 19:19
Расследования 09.06.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2025 15:13
Расследования 09.06.2025 15:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:37
«Рисовали на лицах и волосах»: волгоградцы устроили массовый забег с флагами РоссииСмотреть фотографии
14:23
«Будет по-настоящему живым»: молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде перенесли на осеньСмотреть фотографии
13:41
Самолет из Баку с больным пассажиром приземлился в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:06
«За ночь затопило весь подвал»: на юге Волгограда ликвидируют потоп в пятиэтажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Под Волгоградом двое подростков на мопеде протаранили иномаркуСмотреть фотографии
12:09
«Лужа крови у такси»: опубликованы видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего с оружием контрактникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В реке Хопёр в Волгоградской области утонул рыбакСмотреть фотографии
11:05
Никита Чагров стал лучшим игроком волгоградского «Ротора» в сезоне 24/25 Смотреть фотографии
10:08
«На месте полиция и скорая»: волгоградцы сообщают о массовом ДТП у Мамаева курганаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде водитель-экспедитор отсудил полмиллиона у работодателя за ампутированную ногуСмотреть фотографии
08:46
«Динамо-Синара» объявило об очередных изменениях в составеСмотреть фотографии
08:09
На котельной в Дзержинском районе заменят котел, прослуживший больше полувекаСмотреть фотографии
07:42
Фотограф снял клубничную Луну над «Родиной-матерью» в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:10
МБУ под Волгоградом наказали на полмиллиона за воду из землиСмотреть фотографии
06:43
Свекла за неделю подорожала на 4 рубля в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:43
В День России в Волгограде обещают грозуСмотреть фотографии
21:25
В поселке под Волгоградом укрепили берег АхтубыСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО в 2024 году Евгения ШибаеваСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцам назвали пять причин, почему не стоит становиться «дроппером»Смотреть фотографии
20:26
Дизель подорожал на волгоградских АЗС на 2 копейкиСмотреть фотографии
20:17
«Такую ягоду есть опасно»: в клубнике из Египта нашли токсичную плесеньСмотреть фотографии
20:04
Никита Плотников подписал новый контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
19:51
Котово и два села останутся без воды 15 июня из-за новой аварииСмотреть фотографии
19:22
Колокольцев: не приносящие пользу мигранты должны покинуть РоссиюСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
«Ждут, когда кто-нибудь умрет?»: волгоградцы жалуются на отключённые кондиционеры в трамваях и троллейбусахСмотреть фотографии
19:00
Артем Симонян стал футболистом волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
18:32
Миграционные службы в Волгоградской области не примут иностранцев в День РоссииСмотреть фотографии
18:07
22 дня без воды: жители микрорайона в Котово – на нервном срывеСмотреть фотографии
17:24
В России планируют запустить льготную ипотеку под 2% для участников СВОСмотреть фотографии
17:01
ДТП перекрыло движение трамваев №11 на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 