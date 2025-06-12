Сегодня, 12 июня, ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало уникальные видеокадры спецоперации по поиску сбежавшего из части контрактника с оружием в Камышинском районе. Как сообщает V102.RU, видео снято с беспилотников, которые были задействованы силовиками.





- В проводимых мероприятиях были задействованы БВС – беспилотные воздушные суда МВД, - пояснили в Главке.

Использование такой техники, по данным ведомства, при осуществлении комплексных и оперативно-профилактических операций, требующих осмотра больших площадей местности, независимо от времени суток, позволяет значительно экономить силы и средства, а также время.

Напомним, что 33-летний Михаил В. 8 июня сбежал из части с автоматом и ранил двоих гражданских 26 и 27 лет. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. 11 июня полиция сообщила о задержании беглеца. Обнаружено оружие, из которого он стрелял. Возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимаются следователи Военного следственного отдела СК России по Волгоградскому гарнизону. Причины случившегося не называются.

Ряд Telegram-каналов утверждают, что мотивом побега и применения оружия стала ревность.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области