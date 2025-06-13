Обладмин перечислил 33 редких имени, которыми назвали волгоградцы детей





Комитет юстиции Волгоградской области обнародовал списки самых популярных имен и самых редких, которыми молодые родители называли детей в мае. Как сообщает ИА «Высота 102», самым популярным именем для мальчиков стало в минувшем месяце Александра. Девочек чаще всего называли Евами.

– Новорожденных мальчиков чаще всего регистрировали под именами Александр, Дмитрий, Михаил, Артём, Марк, Роман, Матвей, Максим, Кирилл, а также Иван, Богдан, Тимофей, Лев, Егор, Владимир, Арсений, – сообщили в комитете юстиции. – Самыми популярными именами девочек в мае стали Ева, Василиса, София, Виктория, Варвара, Ангелина, Валерия, Анна, Полина, Мария, Александра.

В числе редких имен мальчиков в мае оказались и иностранные, и исконно русские. Новорожденных волгоградцев назвали родители Абель, Полад, Айян, Елизар, Максимиллиан, Грант, Демид, Семён, Бюзанд, Исон, Дамиан, Оскар, Ратибор, Клим, Кристиан.

Редкими именами для девочек в мае стали Дорина, Матрона, Иванка, Арсения, Алексия, Элен, Эрика, Лукерья, Лада, Глафира, Моника, Агата, Кларисса, Иклима, Хрусталина, Василина, Анель.

Фото: shedevrum.ai