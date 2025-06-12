Общество

Гигантские флаги России развернули в Волгограде и Волжском

Общество 12.06.2025 21:47
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12.06.2025 21:47



Сегодня, 12 июня, в День России во всех городах Волгоградской области и районных центрах прошли праздничные мероприятия. Как сообщает V102.RU, в Волгограде и Волжском было развернуто несколько гигантских флагов России.

Так, огромный триколор днем в центре Волгограда развернули студенты ВолгГМУ. Акция прошла у стен вуза, расположенного вблизи Аллеи Героев.

Еще один флаг под песню SHAMAN «Я русский» развернули в Волжском. По традиции 100-метровый государственный символ страны пронесли в День России по территории ЦПКиО в Волгограде.

Фото: Мой парк / t.me

Видео: администрация Волжского / t.me

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