Волгоградцам запретили дома содержать некоторые виды животных





Кабмин РФ утвердил список животных, которых запрещено содержать дома. Как сообщает V102.RU, всего в списке оказалось 121 род животных.

В их числе оказались кобры, морские и винные змеи, некоторые виды гадюк, ядозубы, комодские вараны, крокодилы, трёхкоготные мягкотелые и каймановые черепахи, некоторые виды пауков и скорпионов, китообразные, сирены, пумы, рыси, некоторые виды волков и лис, бегемоты, дикие лошади, американские дикобразы, африканские страусы, пингвины. Также под запретом пеликано-, соколо-, журавлео- и совообразные виды птиц, электрические скаты, угри и некоторые другие группы животных.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Он не распространяется на специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии.