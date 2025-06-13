В Волгограде мужчина покалечил молотком друга из-за одолженных инструментов





Полиция задержала 59-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 9 июня.

Установлено, что в этот день 39-летний потерпевший пришел в гости к своему другу и устроил застолье. В процессе распития спиртных напитков между ними произошла ссора по причине того, что знакомый не отдал инструменты, которые одалживал гость. В процессе конфликта подозреваемый схватил молоток и нанес другу удар в область головы. После этого пострадавший ушел и вызвал скорую помощь, медиками которой был госпитализирован.

Оперативники задержали подозреваемого, который сознался в содеянном. Также было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преаступление.

– Следователем Отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Волгограду в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, – добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области