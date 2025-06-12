Под Волгоградом двое подростков на мопеде протаранили иномарку

Двое 15-летних подростков на мопеде пострадали в результате аварии, которая произошла в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в рабочем поселке Ерзовка несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» столкнулся с Hyundai.

ДТП произошло напротив дома №5А по ул. Ленина в 20:30.

По предварительным данным, водитель мопеда выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В результате пострадали водитель и пассажир мопеда. Оба доставлены в больницу.

В отношении родителей несовершеннолетнего, которые допустили его к управлению, будут приняты меры в соответствии с законодательством.