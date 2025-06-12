Тракторозаводский районный суд Волгограда постановил взыскать с компании-перевозчика грузов 500 тысяч рублей морального вреда в пользу водителя, лишившегося ноги. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчина подал иск, поскольку его работодатель оставил его фактически без средств к существованию.

Судом установлено, что с 19 октября 2020 года мужчина работает по трудовому договору водителем-экспедитором в ООО «Ремтранслогистика». В феврале 2024 года при выполнении трудовых обязанностей он получил производственную травму в результате ДТП, которое произошло по вине другого водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия истцом получены тяжелейшие травмы, которые привели к установлению ему II группы инвалидности и утрате 80% трудоспособности, - сообщили в суде. - Поскольку в день ДТП истец находился на работе, а при составлении акта было установлено отсутствие вины истца в несчастном случае на производстве, то он считает, что его работодатель обязан нести ответственность и компенсировать ему моральный вред.

Водитель в ходе ДТП лишился ноги, но, как было отмечено в ходе судебного разбирательства, работодатель не предоставил ему другое место работы.

- Трудовые отношения между Сергеем С. и ООО «Ремтранслогистика» до настоящего времени не прекращены, но заработную плату он не получает по причине условий трудового договора, которым предусмотрена сдельная оплата труда. После получения травмы истцом получены лишь социальные выплаты в размере 325 000 рублей, - пояснили в суде.

Представители компании, которых извещали о месте и времени проведения судебного заседания, на суд не пришли и свои возражения и пояснения по существу спора не предоставили.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.