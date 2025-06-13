Происшествия

В Волгограде сотрудники УгРо оперативно задержали уличного грабителя

Происшествия 13.06.2025 11:33
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13.06.2025 11:33

 

В Волгограде полицейские оперативно задержали мужчину, который напал на прохожего в Кировском районе и отобрал у него телефон. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвой уличного грабителя стал 61-летний волгоградец. Он обратился в отдел полиции с заявлением.  

– Заявитель сообщил, что днем у одного из жилых домов к нему подошел неизвестный и, ударив его, похитил мобильный телефон, стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся.  Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления, – прокомментировали в пресс-службе Главка МВД России.

Задержанным оказался 35-летний волгоградец, который нигде не работает. Ранее он уже имел судимости. 

Телефон пострадавшему вернули, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж».   

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