В Волгограде сотрудники УгРо оперативно задержали уличного грабителя

В Волгограде полицейские оперативно задержали мужчину, который напал на прохожего в Кировском районе и отобрал у него телефон.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвой уличного грабителя стал 61-летний волгоградец. Он обратился в отдел полиции с заявлением.

– Заявитель сообщил, что днем у одного из жилых домов к нему подошел неизвестный и, ударив его, похитил мобильный телефон, стоимостью 15 тысяч рублей, после чего скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления, – прокомментировали в пресс-службе Главка МВД России.

Задержанным оказался 35-летний волгоградец, который нигде не работает. Ранее он уже имел судимости.

Телефон пострадавшему вернули, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж».