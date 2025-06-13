В Камышине подросток без прав сбил 8-летнего ребенка









В городе Камышине Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8-летнего ребенка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел в селе Саломатино вечером 13 июня.





По предварительным данным, 17-летний подросток без прав на автомобиле «ВАЗ-2106» напротив дома №45 по улице Советской совершил наезд на 8-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части.





В результате ДТП ребенок был госпитализирован.



