«Рисовали на лицах и волосах»: волгоградцы устроили массовый забег с флагами России

Сегодня в День России в ЦПКиО Волгограда состоялся массовый забег с государственными флагами РФ. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, в этом мероприятии приняли участие более 200 человек.

- Большинство из них принесли триколоры, в том числе полуметровый флаг, часть нарисовали государственный символ РФ на лицах, волосах, - рассказали в пресс-службе ЦПКиО.





Участники забега пробежали дистанцию в один километр. Спортсмены соревновались в трех возрастных группах: дети от 0 до 12 лет, подростки от 12 до 17 лет и взрослые от 17 лет. В каждой разыгрывали по три дизайнерских медали отдельно среди женщин и мужчин. В итоге в финале мероприятия чествовали 18 победителей.





Самому старшему участнику забега Юрию Бабкину – 70 лет, а самому младшему еще не исполнилось и трех лет.

Примечательно, что на пробежку вышли не только волгоградцы, но и гости города из Самары, Севастополя, Владивостока, Тюмени, Казахстана и Таджикистана.





В рамках празднования Дня России в ЦПКиО запланирован концерт, разворачивание вместе с гостями парка 100-метрового флага и дискотека с пенной вечеринкой.

Фото: ЦПКиО Волгограда