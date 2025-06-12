Транспорт

Въезд под запретом? Десятки фур выстроились на подъездах к Волгограду

Транспорт 12.06.2025 21:02
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12.06.2025 21:02



Сегодня, 12 июня, автомобилисты сообщают о большом скоплении большегрузов на въезде в Волгоград. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах появилось видео десятка фур, которые стоят перед «танцующим» мостом через Волгу.

Точные причины «тусовки фур» у Волгограда, как называют это скопление грузовиков в соцсетях, пока неизвестны.

Запрет на въезд большегрузов может быть связан с усилением мер безопасности в День России. Также возможно, что вынужденная остановка связана с запретом на движение большегрузов в жару.

Напомним, что до 31 августа движение днем большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам при температуре воздуха выше 32 градусов запрещено. Фуры могут передвигаться только после 10 вечера и до 10 утра.

Видео: Жесть Волгограда / t.me

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