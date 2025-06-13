



Власти города Калача-на-Дону заявили о готовности выдать жилье хозяин квартиры в аварийном доме, где накануне произошло обрушение балкона. С таким заявлением, сообщает ИА «Высота 102», 13 июня выступила администрация города. Более того, уверяют чиновники, жильцов проблемного дома обещают до конца года переселить.

Как ранее сообщало информагентство, обрушение балкона аварийного дома произошло в ночь на 12 июня. К частью, в результате ЧП никто из людей не пострадал.

– Это случилось в полночь. Грохот был страшенный. Мы подумали, что случилось страшное – в нас что-то врезалось. А когда выбежали на улицу, то сразу всё поняли, – рассказали жители дома.

Также сообщалось, что дом №14 в поселке Дом отдыха, где обрушился балкон, был построен в 1988 году. В двухэтажке, которая признана аварийной, 18 квартир.

Накануне в администрации региона со ссылкой на местные власти сообщали, что на место происшествия незамедлительно была направлена дежурная бригада в количестве 6 человек, автокран, фронтальный погрузчик.

Сегодня в администрации Калача-на-Дону сообщили, что разбор рухнувшего балкона закончен. Чиновники вышли на связь и с владельцем квартиры:

– В настоящее время работы по демонтажу строительного мусора и рухнувшей плиты перекрытия лоджии завершены. С собственником квартиры установлена связь. На данный момент в предоставлении маневренного жилья не нуждается, однако администрация Калачевского городского поселения готова в случае необходимости предоставить его предоставить, – говорится в официальном заявлении. – В настоящее время все коммунальные ресурсы в данный МКД предоставляются в полном объеме: дом имеет централизованную систему холодного водоснабжения и водоотведения, система электроснабжения не повреждена.

Предоставить новые квартиры жильцам аварийного дома обещают до конца года – окончание строительства МКД по ул. Мяковского, д.3 должно завершиться в сентябре.