Магнитная буря ударит по волгоградам 13 июня





Сильные возмущения магнитного поля Земли ожидаются в ближайшие часы из-за выброса солнечной плазмы в результате вспышки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогнозные расчеты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уровня G2.3 в 6 баллов из возможных 9, начнется во второй половине дня.

Магнитные возмущения продлятся до 14 июня.

- В ближайшие сутки (в ночь с 13 на 14 июня) прогнозировалось начало воздействия на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой уже сейчас в южном полушарии Солнца. Это позволяет предположить, что Земля в данный момент взаимодействует с плотным веществом на краю корональной дыры, - поясняют ученые. - Продолжительность и возможную силу текущей бури пока прогнозировать сложно: события, как уже отмечено, не было в прогнозе, а, кроме того, речь идет о переходных пограничных процессах, плохо поддающихся математической оценке. Пока можно лишь констатировать, что планета преждевременно входит в 2-3 дневный отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными