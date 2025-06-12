Происшествия

«На месте полиция и скорая»: волгоградцы сообщают о массовом ДТП у Мамаева кургана

Происшествия 12.06.2025 10:08
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12.06.2025 10:08




Сегодня, 12 июня, в Волгограде вблизи Мамаева кургана произошла массовая авария, передает V102.RU. Как сообщают очевидцы, в районе АЗС столкнулись, по предварительным данным, четыре автомобиля.

На место происшествия прибыли несколько полицейских машин и скорая помощь.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в ДТП попали сразу четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя машинами.

- Информации из медучреждения  о госпитализации не поступала, - сказали в Главке.

Видео: Жесть Волгограда / t.me 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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