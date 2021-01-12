ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%

Экономика 12.01.2021 16:31 Новости компаний
0
12.01.2021 16:31 Новости компаний
С 11 января ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства №1764. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых.
«За время своего действия «Программа 1764» обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий − инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики: обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других. Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках «Программы 1764» позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны, ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
«Программа 1764» предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели – до 10 лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы.
Реклама
Более миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера12.01.2021 18:59
Экономика 12.01.2021 18:59
Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей12.01.2021 15:53
Экономика 12.01.2021 15:53
Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансирования12.01.2021 14:45
Экономика 12.01.2021 14:45
Больше безлимита для клиентов малого и микробизнеса Сбербанка11.01.2021 15:04
Экономика 11.01.2021 15:04
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными11.01.2021 11:34
Экономика 11.01.2021 11:34
Волгоградстат взбодрил новыми данными о росте зарплат07.01.2021 10:33
Экономика 07.01.2021 10:33
Как за 5 лет на пустыре построили самый зеленый и благоустроенный микрорайон05.01.2021 08:40
Экономика 05.01.2021 08:40
Бизнес скорее мертв?: в Волгоградской области подсчитали количество умерших фирм03.01.2021 09:46
Экономика 03.01.2021 09:46
СберЛизинг осуществил передачу медицинского оборудования больнице Волгограда31.12.2020 13:26
Экономика 31.12.2020 13:26
Новый год – время исполнения желаний31.12.2020 12:09
Экономика 31.12.2020 12:09
Чек-лист подготовки к встрече Нового года30.12.2020 21:36
Экономика 30.12.2020 21:36
Услуги Сбербанка, которые доступны жителям Волгоградской области в режиме онлайн30.12.2020 16:54
Экономика 30.12.2020 16:54
ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования 202130.12.2020 16:40
Экономика 30.12.2020 16:40
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет своих клиентов и партнеров30.12.2020 12:49
Экономика 30.12.2020 12:49
В Волгограде Администрация области, Россельхозбанк и ВГАУ открывают «Школу фермера»30.12.2020 09:48
Экономика 30.12.2020 09:48
Реклама