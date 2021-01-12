ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%





С 11 января ВТБ начал прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства №1764. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых.

«За время своего действия «Программа 1764» обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID-19. Спрос на нее всегда высокий − инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики: обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других. Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках «Программы 1764» позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны, ВТБ готов максимально содействовать эффективной реализации этой и других госпрограмм», – отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.