В Волгограде автобусным остановкам официально присвоили народные названия





Администрация Волгограда официально переименовала девять автобусных остановок в шести районах: некоторые из них наконец-то получили устоявшиеся в народе названия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, часть наименований были актуализированы в соответствии с городскими реалиями.

Так, «Родина», «Авангард», «Юбилейный» и «Нефтяник» потеряли приставки «кинотеатр»: теперь остановки официально называются «ЦКД «Родина», «ЦКД «Авангард», «Комплекс «Юбилейный» и «Стадион «Нефтяник». В Тракторозаводском районе «Кинотеатр «Старт» вовсе превратился в «Ул. Генерала Батова». В поселке ГЭС остановка «Магазин «МАН» в картах маршрутов автобусов теперь будет записана как «Ул. Гидростроителей».

«Комплекс Русь» в Жилгородке теперь называется «Волгоградский мясокомбинат». В названии остановки «Медицинская академия» в Центральном районе академию заменили на университет, в Красноармейском районе «Магазин «На троих» переименован в «Ул. Удмуртская». Изменения коснулись и названий остановок в дачных массивах, которые раньше дублировались и назывались просто «Дачи». Теперь каждой остановке присвоили название конкретного СНТ.

Новые наименования начнут озвучивать в общественном транспорте с автоинформаторами в ближайшее время.