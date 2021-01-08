В Волгограде автобусным остановкам официально присвоили народные названия

Общество 08.01.2021 13:17
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08.01.2021 13:17
Администрация Волгограда официально переименовала девять автобусных остановок в шести районах: некоторые из них наконец-то получили устоявшиеся в народе названия. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, часть наименований были актуализированы в соответствии с городскими реалиями.
Так, «Родина», «Авангард», «Юбилейный» и «Нефтяник» потеряли приставки «кинотеатр»: теперь остановки официально называются «ЦКД «Родина», «ЦКД «Авангард», «Комплекс «Юбилейный» и «Стадион «Нефтяник». В Тракторозаводском районе «Кинотеатр «Старт» вовсе превратился в «Ул. Генерала Батова». В поселке ГЭС остановка «Магазин «МАН» в картах маршрутов автобусов теперь будет записана как «Ул. Гидростроителей».
«Комплекс Русь» в Жилгородке теперь называется «Волгоградский мясокомбинат». В названии остановки «Медицинская академия» в Центральном районе академию заменили на университет, в Красноармейском районе «Магазин «На троих» переименован в «Ул. Удмуртская». Изменения коснулись и названий остановок в дачных массивах, которые раньше дублировались и назывались просто «Дачи». Теперь каждой остановке присвоили название конкретного СНТ.
Новые наименования начнут озвучивать в общественном транспорте с автоинформаторами в ближайшее время.
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