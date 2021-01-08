Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больнице

Происшествия 08.01.2021 10:43
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08.01.2021 10:43
Двое мужчин и женщина госпитализированы с травмами после ДТП по дороге в хутор Каменка на севере Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером «Лада Калина» съехала в кювет с плотины и перевернулась. 41-летний водитель, с которым в машине были 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, слишком сильно разогнался и не справился с управлением на обледеневшей дороге.
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