В ДТП на севере Волгоградской области пострадал младенец

Происшествия 08.01.2021 09:45
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08.01.2021 09:45
Полугодовалую девочку госпитализировали с телесными повреждениями после столкновения двух «Kia» на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, на момент аварии ребенок находился в автокресле.
По предварительной информации, накануне днем 39-летний водитель «Kia Cerato» с младенцем в машине пошел на обгон, но увидев встречный автомобиль, поспешил вернуться на свою полосу. Из-за резкого маневра автомобиль занесло, и иномарка боком выехала на встречную полосу, где в нее врезалась «Kia Rio» под управлением 25-летнего водителя.
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