Волгоградстат взбодрил новыми данными о росте зарплат

Экономика 07.01.2021 10:33
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07.01.2021 10:33
Средняя зарплата жителей Волгоградской области снова выросла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последние данные Волгоградстата, так, за январь-октябрь 2020 года средняя номинальная зарплата работников крупных, малых и средних предприятий региона составила 34658 рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 6,2%. При этом рост реальной зарплаты оказался меньше – 2,8%. Для сравнения: в январе-сентябре 2020 года средняя номинальная зарплата жителей региона составляла 34595 рублей.
Больше всего в Волгоградской области получают работники отраслей по добыче полезных ископаемых – 63 тысячи 679 рублей. Меньше всего платят в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 20 тысяч 869 рублей.
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