









Больше полугода жильцы нескольких домов по улицам Восточно-Казахстанская и 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда страдают от нападок бродячих собак. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, последнее нападение случилось 4 января: агрессивное животное с зеленой биркой на ухе набросилось на прохожего и вцепилось в штанину. Упавшего мужчину окружили еще по меньшей мере два беспризорника, но ему удалось отбиться от них.

Аналогичный инцидент произошел в июне 2020 года: местный житель вышел на пробежку и подвергся атаке той же агрессивной собаки, к которой присоединились еще пять псов. Мужчина начал обороняться и смог разогнать поднявшую лай свору.





"Подобные случаи не единичные, – рассказал информагентству житель одного из домов по имени Евгений Чекунов (фамилия изменена). – Я неоднократно подавал обращения в администрацию Дзержинского района с просьбой отловить собак, писал и в прокуратуру города. Но прокуратура перенаправляет мои письма в департамент городского хозяйства, откуда мне уже возвращали отписки – оставляйте заявки на отлов в МБУ «Северное». Я не раз писал и туда, но собаки никуда не делись, а акты отлова мне никто не показывал".

Последнее письмо из департамента городского хозяйства администрации Волгограда Евгений получил 1 октября текущего года. Власти сообщили в письме, что в августе-сентябре отловили 81 особь, а по адресам на улице Восточно-Казахстанской, 16 и улице 51-й Гвардейской дивизии, 53, 55, 57 15 сентября 2020 забрали 6 бездомных собак.





Данные о шести отловленных псах подтвердили и в пресс-службе мэрии, подчеркнув, что речь идет о животных без бирки на ухе. Но вот незадача – у самой агрессивной бирка есть: эту особь уже забирали, стерилизовали, привили и вернули обратно в соответствии с федеральным законодательством. За социализацию таких животных ответственны волонтеры приютов, добавили в пресс-службе. В приюте «Дино», который крепит подопечным зеленые бирки, от агрессивных собак открестились, посоветовав обращаться всё в ту же городскую службу отлова – порочный круг замкнулся.

Между тем, федеральный закон от 27.12.2018 №498-ФЗ четко гласит, что «стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека». По данным пресс-службы администрации Волгограда, очередной выезд на проблемные адреса в Жилгородке запланирован на 8 января, и, возможно, в этот раз служба отлова обратит внимание на агрессивного пса-зачинщика, а местные жители вздохнут спокойно.