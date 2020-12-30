Происшествия

СК: опекун из Дагестана обобрал 8 детей-инвалидов из Волгоградской области

Происшествия 30.12.2020 13:59
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30.12.2020 13:59


В Волгоград доставлен 29-летний житель Дагестана, подозреваемый в хищении 8 миллионов рублей у детей-инвалидов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, в октябре 2018 и июне 2019 годов через администрацию Камышинского района он оформил опеку над 8 воспитанниками государственного специализированного учреждения "Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей", получив тем самым право фактически распоряжаться имуществом недееспособных несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В первую очередь, как полагают следователи, мужчину интересовали счета детей, на которых к тому моменту находились в общей сложности почти 8 миллионов рублей, накопившихся за счет ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Подследственный уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где обналичил принадлежащие им деньги. У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже проживать с волгоградскими детьми фигурант преступления не намеревался – предпочел проживать со своей семьей отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребенка.
Накануне по инициативе прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку подозреваемого администрацией было отменено. В Дагестан выехала следственно-оперативная группа в составе следователей третьего отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов областного управления СКР. Кроме того, туда же направилась специальная комиссия из числа сотрудников органов системы профилактики. Бывшие воспитанники дома-интерната изъяты и в ближайшее время будут возвращены в социальное учреждение.
В сопровождении правоохранителей подозреваемый доставлен в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также результаты проверки, проведенной прокуратурой Волгоградской области.

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