Экономика

Цена пандемии: губернатор озвучил затраты Волгоградской области на борьбу с коронавирусом

Экономика 29.12.2020 15:00
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29.12.2020 15:00


Общие затраты на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области в 2020 году составили свыше 16 миллиардов рублей. Такую цифру, как сообщает ИА "Высота 102", озвучил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с Советом Волгоградской областной думы. 
По его словам, в регионе был развернут дополнительный инфекционный коечный фонд, который сегодня составляет 8,2 тысячи койко-мест. В Волжском возвели с нуля инфекционную больницу, закупили новое оборудование (КТ, ИВЛ, ЭКМО, УЗИ, рентгенаппараты), СИЗы, лекарства. Проводилась работа по переобучению медицинского персонала, наращиванию диагностической сети лабораторий и многое другое.
В 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией будет направлено 9,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на расширение мощности лечебных учреждений, приобретение оборудования и медикаментов, обеспечения стимулирующих выплат медицинским работникам и оказание поддержки пострадавшим в пандемию отраслям экономики. 
Отметим, что встреча с Советом Волгоградской областной думы проходит сегодня в очном режиме. Перед заседанием губернатор минутой молчания почтил память жертв террористических атак, которые произошли в Волгограде в последних числах декабря 2013 года. 

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