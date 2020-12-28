Экономика

Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионе

Экономика 28.12.2020 14:59
0
28.12.2020 14:59


В 2019 году кассовые сборы кинопроката Волгоградской области составили 572 млн рублей. Темп роста по сравнению с 2018 годом по кассовым сборам составил 110,3%, по количеству проданных билетов – 111,6%. В 2019 году в области было проведено 124,7 тыс. сеансов, что на 5,8% больше чем годом ранее, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. 
В кинотеатрах региона было реализовано 2,8 млн билетов, средние цены варьировались от 240 до 250 рублей.
В марте 2020 года кинотеатры из-за сложной эпидемиологической ситуации были закрыты, а 2 ноября после продолжительного простоя они вновь встретили зрителей и за месяц собрали 20,4 млн рублей.
Средняя цена билетов в 2020 году уменьшилась на 4,5% и снизилась до 236 рублей.
Всего  Волгоградской области работают 45 кинотеатров, из них 9  - в Волгограде.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Экономика
28.12.2020 16:53
Экономика 28.12.2020 16:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2020 11:48
Экономика 28.12.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2020 11:21
Экономика 28.12.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.12.2020 10:14
Экономика 28.12.2020 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 17:20
Экономика 25.12.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 16:03
Экономика 25.12.2020 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 15:27
Экономика 25.12.2020 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 11:55
Экономика 25.12.2020 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2020 09:29
Экономика 25.12.2020 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 20:11
Экономика 24.12.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 19:43
Экономика 24.12.2020 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 17:36
Экономика 24.12.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 16:11
Экономика 24.12.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 15:36
Экономика 24.12.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2020 14:42
Экономика 24.12.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:23
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧССмотреть фотографии
20:20
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплатСмотреть фотографии
16:48
Гриппа нет: эпидемиологи зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде мошенник забрал последнее у врачаСмотреть фотографии
16:07
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощьСмотреть фотографии
15:46
Экс-заместитель главы Светлоярского района идет под суд за кражу труб канализацииСмотреть фотографии
14:59
Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионеСмотреть фотографии
14:33
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствахСмотреть фотографии
13:52
Снеговик-музыкант провел ночь в отделе полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартиреСмотреть фотографии
11:52
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денегСмотреть фотографии
11:47
«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системыСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
Тест: «На златом крыльце сидели... Кто ты будешь такой?»Смотреть фотографии
11:18
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»Смотреть фотографии
10:28
Всего за год волгоградцы стали в шесть раз больше играть в онлайн-игрыСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом даме на «Лэнд Ровер» помешал дорожный знак и деревоСмотреть фотографии
10:14
Подарите близким людям светСмотреть фотографии
10:09
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололедеСмотреть фотографии
10:01
В Омске срочник из Волгоградской области разбился во время первого прыжка с парашютомСмотреть фотографии
09:29
В Волжском из-за телевизора выгорела квартираСмотреть фотографии
19:57
Веселимся, как можем: в Волгограде Дед Мороз наколдовал кучу снега в обледенелом паркеСмотреть фотографии
18:18
Замерзающие жильцы дома под Волгоградом требуют заменить отвратительный сезон на отопительныйСмотреть фотографии
16:16
Запас крови с антителами формируют к новогодним каникулам в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Правительство РФ выделило Волгоградской области почти 1 миллиард на дорожный нацпроектСмотреть фотографии
13:58
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»Смотреть фотографии
12:49
Волгорадцы заказывают детям антикоронавирусного Деда МорозаСмотреть фотографии
11:39
Хроники коронавируса: в Волгоградской области число больных и здоровых почти сравнялосьСмотреть фотографии
11:25
Двоих «охотников» за золотом поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 