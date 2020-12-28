Волгоградстат зафиксировал крах кинопроката в регионе





В 2019 году кассовые сборы кинопроката Волгоградской области составили 572 млн рублей. Темп роста по сравнению с 2018 годом по кассовым сборам составил 110,3%, по количеству проданных билетов – 111,6%. В 2019 году в области было проведено 124,7 тыс. сеансов, что на 5,8% больше чем годом ранее, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

В кинотеатрах региона было реализовано 2,8 млн билетов, средние цены варьировались от 240 до 250 рублей.

В марте 2020 года кинотеатры из-за сложной эпидемиологической ситуации были закрыты, а 2 ноября после продолжительного простоя они вновь встретили зрителей и за месяц собрали 20,4 млн рублей.

Средняя цена билетов в 2020 году уменьшилась на 4,5% и снизилась до 236 рублей.

Всего Волгоградской области работают 45 кинотеатров, из них 9 - в Волгограде.



