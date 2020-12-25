Рулили под градусом: в Волгограде поймали пьяных таксистов (ВИДЕО)











Четверо пьяных водителей службы такси задержаны за рулем в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, нарядами ГИБДД накануне в областном центре были выявлены таксисты, которые находились за рулем в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Один из задержанных признался, что работа в такси у него не основная, за руль он садится редко, просто решил подзаработать перед Новым годом.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет уже не административное, а уголовное наказание.



