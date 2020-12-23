Экономика 23.12.2020 20:36
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23.12.2020 20:36
Половина жителей Южного федерального округа надеются, что 2021 год лично для них будет лучше 2020-го. При этом почти треть рассчитывает, что уже к лету пандемия закончится. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
37% южан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 13% респондентов опасаются, что 2021 год окажется хуже, чем 2020-й.
Самых оптимистичных респондентов оказалось 4%, они ждут, что пандемия закончится уже весной. А вот 26% предполагают, что прежняя жизнь вернется к лету. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.
28% жителей юга ждут, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики от коронакризиса. По мнению 19% опрошенных, экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. 46% считают, что в новом году коронакризис преподнесет новые негативные сюрпризы.
Почти каждый третий южанин (31%) уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на уровне 2020-го. 15% ожидают медленного или более значительного роста доходов. Половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.
29% опрошенных полагают, что валютный курс в новом году останется в нынешнем диапазоне 70-80 рублей за доллар. 30% ожидают падения рубля в 2021 году ниже 80 за доллар. 27% считают, что рубль укрепится в новом году до 65-70 за доллар.
39% респондентов уверены в том, что инфляция в 2021 году в среднем будет держаться в рамках таргета Банка России на уровне 4% годовых. Еще 46%, ответивших на вопрос, считают, что рост цен может превысить 5%.
Сдержанный оптимизм жители ЮФО продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020-го. 31% ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 30% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.
*Опрос проведен банком «Открытие» 14-21 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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