В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мука

Общество 23.12.2020 17:22
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23.12.2020 17:22
В Волгоградской области продолжился рост цен на продукты, на которые правительство установило фиксированные цены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 21 декабря в регионе выросла цена на растительное масло на 1,16%. Теперь средняя стоимость этого продукта питания составляет 120 рублей 50 копеек. Цена на сахар составляет в среднем 49 рублей 19 копеек, снижение стоимости составило всего около 2%. Однако, напомним, правительство России установило предельные цены на растительное масло на уровне 110 рублей за кг, а за сахар – на уровне 46 рублей за кг. Цены на данные продукты в регионе, тем не менее, оказались выше.
На уходящей неделе также еще больше подорожали яйца – на 5,45%. Теперь стоимость десятка яиц составляет 68 рублей 86 копеек. Также выросла цена на муку – до 33 рублей 57 копеек за килограмм. Рост составил 1,24%. Также значительно подорожали свежие огурцы и яйца.
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