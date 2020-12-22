Федеральные новости

Единый экстренный номер «112» введут по всей России

Федеральные новости 22.12.2020 14:32
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22.12.2020 14:32


Закон об обеспечении вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112» принят сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме, после вступления закона в силу с 1 января 2022 года  работа экстренных служб на территории всей страны  будет скоординирована по единым принципам. 
В настоящее время единый номер экстренного вызова функционирует на основании ведомственных нормативных актов - МЧС, Минкомсвязи и поручений Правительства. 
          
«В настоящее время номер «112»  уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная. Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит – быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Важно, что связаться с оператором 112 можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты», - пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.  
          

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