Единый экстренный номер «112» введут по всей России





Закон об обеспечении вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112» принят сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме, после вступления закона в силу с 1 января 2022 года работа экстренных служб на территории всей страны будет скоординирована по единым принципам.

В настоящее время единый номер экстренного вызова функционирует на основании ведомственных нормативных актов - МЧС, Минкомсвязи и поручений Правительства.

«В настоящее время номер «112» уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная. Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит – быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Важно, что связаться с оператором 112 можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты», - пояснил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.



