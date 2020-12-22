Здравоохранение

В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавируса

Здравоохранение 22.12.2020 12:40
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22.12.2020 12:40


В Волгоградской области количество новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки составило 270 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также подтверждены смерти четырех человек от инфекции. Всего в регионе уже 413 человек умерли от коронавируса. Накануне, напомним, в регионе было зафиксировано 268 случаев заболевания. 
При этом коэффициент распространения коронавируса в регионе пошел на убыль. Так, если несколько дней назад этот показатель составлял 1.06, то на сегодняшний день он снизился меньше единицы и составил 0.99. 
В оперативном штабе региона уточнили, что за минувшие сутки подтверждена смерть от COVID-19 двоих жителей Волгограда - 59-летней женщины и 63-летнего мужчины, 41-летней жительницы Октябрьского района и 59-летнего мужчины из Камышина.

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