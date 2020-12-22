Здравоохранение 22.12.2020 12:40
0
22.12.2020 12:40
В Волгоградской области количество новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки составило 270 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также подтверждены смерти четырех человек от инфекции. Всего в регионе уже 413 человек умерли от коронавируса. Накануне, напомним, в регионе было зафиксировано 268 случаев заболевания.
При этом коэффициент распространения коронавируса в регионе пошел на убыль. Так, если несколько дней назад этот показатель составлял 1.06, то на сегодняшний день он снизился меньше единицы и составил 0.99.
В оперативном штабе региона уточнили, что за минувшие сутки подтверждена смерть от COVID-19 двоих жителей Волгограда - 59-летней женщины и 63-летнего мужчины, 41-летней жительницы Октябрьского района и 59-летнего мужчины из Камышина.
Реклама
Конца не видно: новых заражений COVID-19 в Волгоградской области стабильно много21.12.2020 12:19
Здравоохранение 21.12.2020 12:19
Приехавшую на такси в госпиталь Волжского «полуживую» волгоградку спасли медики18.12.2020 07:38
Здравоохранение 18.12.2020 07:38
В Волгоградской области кривая смертности от коронавируса устремилась вверх17.12.2020 12:22
Здравоохранение 17.12.2020 12:22
В рамках массовой вакцинации от коронавируса Волгоградская область получила еще 1300 доз16.12.2020 12:59
Здравоохранение 16.12.2020 12:59
5 смертей за сутки: Волгоградская область не может выбраться из плена COVID-1916.12.2020 12:36
Здравоохранение 16.12.2020 12:36
Ковид проявляет агрессию: в Волгоградской области вирус убил шесть человек15.12.2020 12:42
Здравоохранение 15.12.2020 12:42
Еще пять лет: губернатор Волгоградской области хочет добиться совершенства амбулаторно-поликлинического звена14.12.2020 17:36
Здравоохранение 14.12.2020 17:36
Больницу в Волгоградской области оштрафовали из-за заразившегося коронавирусом пациента14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Командировка в Москву закончилась трагично для пожилого волгоградца13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Без просвета: в Волгоградской области растет число инфицированных «короной»13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Смерть за смертью: коронавирус убил еще четверых жителей Волгоградской области12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
В Волгоградской области произошел тревожный скачок заболеваемости COVID-1912.12.2020 12:19
Здравоохранение 12.12.2020 12:19
«Я привился»: масштабная вакцинация от COVID-19 началась в Волгограде после совещания с губернатором10.12.2020 16:06
Здравоохранение 10.12.2020 16:06
В 2021 году от коронавируса привьют 700 тысяч жителей Волгоградской области08.12.2020 15:06
Здравоохранение 08.12.2020 15:06
В Волгограде установили причину массового отравления школьников08.12.2020 13:43
Здравоохранение 08.12.2020 13:43
Реклама