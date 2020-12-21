Жителя Волгоградской области подстрелили на охоте

Происшествия 21.12.2020 14:40
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21.12.2020 14:40
Огнестрельное ранение на охоте получил 53-летний житель Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о происшествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшего.
Установлено, что 19 декабря потерпевший и его трое знакомых в 2 км от хутора Дуплятский в Новониколаевском районе охотились на зайца. Лицензии у всех были. Один из охотников - 58-летний местный житель, когда перезаряжал ружье, по неосторожности выстрелил в сторону потерпевшего, который стоял на противоположенной стороне у припаркованной автомашины. В результате выстрела дробь пробила заднюю дверь машины с последующим попаданием в потерпевшего.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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