Жителя Волгоградской области подстрелили на охоте





Огнестрельное ранение на охоте получил 53-летний житель Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о происшествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения, куда госпитализировали пострадавшего.

Установлено, что 19 декабря потерпевший и его трое знакомых в 2 км от хутора Дуплятский в Новониколаевском районе охотились на зайца. Лицензии у всех были. Один из охотников - 58-летний местный житель, когда перезаряжал ружье, по неосторожности выстрелил в сторону потерпевшего, который стоял на противоположенной стороне у припаркованной автомашины. В результате выстрела дробь пробила заднюю дверь машины с последующим попаданием в потерпевшего.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.



