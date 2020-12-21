Происшествия

В столкновении двух "КАМАЗов" в Волгоградской области погиб человек

Происшествия 21.12.2020 11:16
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21.12.2020 11:16


Авария с участием двух "КАМАЗов" произошла на трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на 762 км автодороги 46-летний водитель грузовика с прицепом не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с "КамАЗом", следовавшем впереди в попутном направлении. Виновник аварии скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

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