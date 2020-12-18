В Волгограде вынесли приговор продавцу тротила





Виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ признан 47-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФСБ России по ЮВО, приговором Дзержинского районного суда ему назначено 2,5 года лишения свободы условно.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела летом текущего года пытался организовать продажу четырех тротиловых шашек общим весом 1,5 кг. Продавца задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Южному военному округу. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину волгоградец признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



