В Волгограде вынесли приговор продавцу тротила

Расследования 18.12.2020 14:55
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18.12.2020 14:55
Виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ признан 47-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФСБ России по ЮВО, приговором Дзержинского районного суда ему назначено 2,5 года лишения свободы условно.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела летом текущего года пытался организовать продажу четырех тротиловых шашек общим весом 1,5 кг. Продавца задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Южному военному округу. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. Вину волгоградец признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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