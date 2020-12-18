Лобовой удар: три человека погибли в страшной аварии под Волгоградом

Происшествия 18.12.2020 12:21
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18.12.2020 12:21
Лобовое столкновение двух автомобилей с прицепами в Светлоярском районе унесло жизни 3 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 19 км автодороги "с.Большие Чапурники - с.Червленое" в 03:38. По предварительной информации, 51-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-2106" с прицепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Вольво" с прицепом под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель и двое пассажиров "ВАЗа" 19 и 22 лет от полученных травм скончались на месте.
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