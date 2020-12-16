Жителям Волгоградской области накинули плату за коммуналку на 2021 год

Экономика 16.12.2020 17:47
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16.12.2020 17:47
В Волгоградской области утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2021 год. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованное сегодня постановление, подписанное вице-губернатором-руководителем аппарата губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, для всех территорий и муниципальных образований региона индекс повышения платы за коммунальные услуги на 2021 году утвержден в размере 4,75%.
Отметим, что правительство России своим постановлением от 30 октября текущего года № 2827-р установило для Волгоградской области предельный индекс стоимости услуг на следующий год в размере 3,8%. Таким образом, в Волгоградской области индекс платы за услуги ЖКХ в 2021 году превысит установленную правительством России планку.
В первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет. Повышение тарифов произойдет с 1 июля 2021 года.
Так, в прошлом году для 423 территорий предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составил 4,5%, для 6 муниципальных образований, включая областной центр, – 5% и еще для 5 муниципалитетов – 6,4%.
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