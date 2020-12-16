Общество

Совет Федерации без лишних слов одобрил переход Волгоградской области на московское время

Общество 16.12.2020 13:52
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16.12.2020 13:52




Сегодня члены Совета Федерации одобрили переход Волгоградской области в московскую часовую зону. Как сообщает ИА «Высота 102», за проголосовали 139 сенаторов, один воздержался, против никто не выступил. 
С коротким докладом о сути закона выступил неизвестный жителям Волгоградской области сенатор Олег Ткач из Калининграда, член "Единой России". Олег Ткач заверил присутствующих, что перевод стрелок в регионе благотворно повлияет на социально-экономическую ситуацию в области и увеличит эффективность использования светового времени. При этом перед голосованием председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам от Волгоградской области ответить, поддерживают ли жители закон и будут ли довольны?  Член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков бодро сообщил, что в регионе был проведен опрос и большинство жителей высказались за перевод стрелок, а при принятии решения областная дума учитывала мнение жителей. После чего вопрос был поставлен на голосование. На весь процесс ушло всего несколько минут. Теперь закон осталось подписать президенту России и, как запланировали депутаты Госдумы, перевод стрелок на час назад произойдет 27 декабря этого года. 
Между тем, сторонники волгоградского времени не теряют надежды «повернуть время вспять». Так, они записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину и надеются, что об их не согласии с действиями депутатов областной и государственной дум, решивших вернуть регион в московский часовой пояс вопреки результатам законного референдума, им удастся рассказать главе государства в ходе большой пресс-конференции, которая состоится завтра. Противники московского времени уже провели два собрания, на которых они высказали свою позицию, и планируют и дальше ее отстаивать в том числе и сбором подписей за проведение нового референдума, а также обращением в конституционный и Верховный суды России.

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