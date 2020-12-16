Расследования

В Волгограде экс-полицейскому светит большой срок за игру в Остапа Бендера

Расследования 16.12.2020 10:17
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16.12.2020 10:17


До 10 лет лишения свободы грозит 26-летнему экс-сотруднику ГУ МВД по Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, в отношении бывшего оперативного уполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
По версии следствия, осенью 2019 года к силовику обратился знакомый коммерсант, который сообщил, что его компаньон похитил из организации 7 млн рублей.  Страж порядка предложил мужчине за 2 млн рублей решить вопрос о возбуждении в отношении бизнес-партнера уголовного дела.  Расследование, действительно, было инициировано, но на законных основаниях – полицейский такими полномочиями не обладал. Но предпринимателю он сказал, что процесс пошел именно благодаря его содействию. В итоге сотрудник ГУ МВД по Волгоградской области получил от приятеля 1,3 млн рублей. При передаче еще 420 тысяч рублей его задержали оперативники регионального УФСБ.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину фигурант признал.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд. Санкция ч.4 ст.159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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