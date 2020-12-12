



Сегодня сторонники волгоградского времени собрались у театра «Царицынская опера», чтобы записать обращение к президенту России и в очередной раз заявить о своем несогласии с решением депутатов облдумы и намерением депутатов Госдумы перевести стрелки в регионе на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», народное собрание посетили несколько сотен человек. Свое мнение они попытались донести оригинальным образом – с помощью антикоронавирусных костюмов и четвероногих помощников. «Ура рассвету среди ночи» и «Псы довольны мск» - такие лозунги транслировали питомцы.





«Волгоградское время – это плюс 1 час солнечного лекарства от коронавируса» - считают противники московского времени. Участники собрания высказались против обнуления результатов референдума и принятия решения депутатов о переходе региона в московскую часовую зону на основании сомнительного опроса. Они просят президента не подписывать этот закон.





За происходящим у «Царицынской оперы» наблюдали сотрудники полиции. Отметим, что сторонники волгоградского времени пришли в средствах индивидуальной защиты.





Совет Федерации, напомним, собирается рассмотреть волнующий многих жителей Волгоградской области закон уже 16 декабря. На 17 декабря запланирована большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Волгоградцы надеются, что их коллективное обращение к главе государства прозвучит в эфире и президент не подпишет закон, который внес такой раскол в общество.





В случае утверждения закона Советом Федерации и подписания его Владимиром Путиным стрелки часов в Волгоградской области переведут на час назад 27 декабря 2020 года.



