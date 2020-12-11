Расследования

В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожников

Расследования 11.12.2020 12:24
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11.12.2020 12:24


Последний, 61-ый участник преступной группы, которая занималась хищением дизельного топлива из тепловозов в Советском районе, предстал перед судом в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении кражи в составе организованной группы в крупном размере. А именно на сумму более 14 миллионов рублей.
Преступная группа сливала топливо из баков локомотивов на участке железнодорожных путей в Советском районе Волгограда. В противоправную деятельность были вовлечены свыше 40 машинистов и помощников машинистов локомотивов Приволжской железной дороги.
Сотрудники создавали излишки дизельного топлива и вносили в маршрутные листы ложные сведения о количестве израсходованного топлива при выполнении работ. В дальнейшем они сливали топливо в автоцистерны остальным членам группы, получая свою часть вознаграждения из расчета 12 рублей за литр топлива.
Всего участниками организованной группы в период с мая по октябрь 2016 года причинен материальный ущерб ОАО "РЖД" на сумму более 14 млн рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно коллегами из ГУ МВД России по региону.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Фигурант уголовного дела вину в содеянном не признает, длительное время находился в розыске. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовные дела в отношении 11 сообщников обвиняемого находятся на стадии судебного рассмотрения, в отношении 49 участников преступной группы ранее вынесены обвинительные приговоры.

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