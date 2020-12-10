В Волгоградской области примут закон против социальных иждивенцев

Общество 10.12.2020 21:10
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10.12.2020 21:10
Ужесточение правил постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма могут ввести в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ряд изменений предлагает внести в профильный региональный закон №1125-ОД областной комитет по строительству.
По мнению чиновников, граждане идут на определенные уловки для получения квадратных метров жилплощади. Так, выявлялись случаи, когда люди, проживавшие в квартире, принадлежащей родственникам, неожиданно заключали с ними договоры найма, безвозмездного пользования или выписывались из этого жилья. Эти обстоятельства позволяли им встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
«Указанные действия свидетельствуют о совершении гражданами действий с намерением приобретения права состоять на учете», - поясняют разработчики проекта закона. При этом у властей ранее отсутствовали основания для отказа таким заявителям.
Изменения в законодательство региона вносятся с учетом аналогичной практики, применяемой в Краснодарском крае, Архангельской области, республике Татарстан и других субъектах России.
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