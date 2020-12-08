В волгоградском облкомздраве объяснили, почему заболели привитые от коронавируса





В волгоградском облкомздраве признались, что некоторые участники первой прививочной компании от коронавируса все-таки заболели COVID-19. Однако точного количества заболевших не озвучили. Подробности, сообщает ИА «Высота 102», сообщила на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова. По ее словам, случаи заболевания коронавирусом были выявлены только среди тех, кто прошел первый этап вакцинации. «Это произошло потому, что они были привиты в первые дни заражения. Перед получением первой дозы участники проходили обследование методом ПЦР на наличие коронавируса. Но инфекция еще не развилась достаточно, чтобы тест ее обнаружил. Иммунитет просто не успел выработаться», - пояснила Елена Краснова.

При этом, по ее словам, никто из тех, кто прошел второй этап вакцинации и сделал укол через 21 день после первого, коронавирусом не заболел. Елена Краснова подчеркнула, что у медработников, имеющих возможность наблюдать за своими коллегами, сформировалось положительное отношение к вакцинации, а также большое желание сделать прививку. Зампредседателя облкомздрава заявила, что сейчас уже около 3 тысяч сотрудников медучреждений изъявили желание вакцинироваться от коронавируса.

Всего, напомним, в Волгоградской области планируют привить от ковида около 700 тысяч человек. Однако массовая вакцинация начнется в следующем году.



