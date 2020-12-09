Экономика

Крупнейших должников по зиме считают

Экономика 09.12.2020 09:30
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09.12.2020 09:30


«Комсомольская правда» в Волгограде от 08.12.2020г.
Ряд коммунальных предприятий региона вступает в декабрь с многомиллионными долгами за электроэнергию.
Зимние морозные месяцы – самый пик нагрузок на энергосистему региона. Несмотря на это, некоторые крупные коммунальные предприятия вступают в зиму с многомиллионными долгами за электроэнергию, лишая энергосистему региона необходимых финансовых ресурсов.
Черный список должников 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» регулярно публикует на своем сайте список крупнейших должников среди ресурсоснабжающих предприятий, расположенных в районах области. Некоторые коммунальные операторы и водоканалы начали исправлять ситуацию, но многие должники, причем крупные, по-прежнему копят долги.
Лидером по сумме накопленной просроченной задолженности выступает МУП г. Котово «Водоканал», задолжавшее за электроэнергию более 130,7 миллионов рублей. Оно же является старейшим коммунальным должником региона: его долг берет начало аж в мае 2014 года. За эти годы предприятие прошло несколько банкротств, сменило набор вывесок, но и сейчас продолжает потреблять электроэнергию в среднем на 3 миллиона рублей в месяц.
Похожая ситуация с долгами вырисовывается в Городищенском районе. Здесь, два МУПа дружно накопилимиллионные долги: МУП Городищенского городского поселения «Городское Хозяйство» – 25,6 млн. руб с октября 2015 года – и МУП «ЖКХ Городищенского района» – 49,4 млн. руб. с июня 2019 г.
Среди других старейших должников области по оплате потребленной электроэнергии – МУП по эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения. Его долг составляет 34 млн. 900 тыс. руб. и копится предприятием с декабря 2014 г. Пока что действенных мер по исправлению ситуации районные власти не предпринимают.
В черном списке должников энергетиков числятся также МУП «Жирновское городское хозяйство» администрации Жирновского муниципального района (долг 41,9 млн. руб., копится с июля 2017 года), и МУП «Водоочистные сооружения Палласовского района» (долг 7 млн. руб., с августа 2019 г.)
Есть еще МУПы, которые виртуозно копят долги за крайне короткое время! Так, МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» задолжало всего с января 2020 года, но зато целых 34,6 млн. руб.
Неэффективность или принципиальная позиция
Просрочка выплат за потребленную электроэнергию допускается хозяйствующими субъектами из черного списка не первый год, и они не раз становились объектами судебных разбирательств по оплате поставленной электроэнергии. Это при том, что коммунальный оператор успешно работает, собирает деньги с населения, но до энергетиков они не доходят. 
По закону последней мерой воздействия на неплательщика остается ввод режима ограничения потребления электроэнергии. 
Межрайонные подразделения ПАО «Волгоградэнергосбыт» не раз обращались к главам соответствующих муниципалитетов с просьбой содействовать разрешению ситуации, провести проверку деятельности предприятия и не допустить коммунального коллапса. Однако, серьезных подвижек в долговом вопросе не наблюдается. 
Что примечательно – в учредителях коммунальных предприятий-должников значатся власти районов. Вопрос напрашивается сам собой: что же это – хроническая неэффективность или принципиальная позиция представителей районных властей по наведению порядка в коммунальной сфере на вверенной им территории?
На пороге крайних мер
На самом высоком уровне в канун зимнего максимума энергонагрузок в регионе регулярно проходят совещания по сокращению задолженности бюджетных предприятий за коммунальные ресурсы. Сам губернатор дает прямые указания об активизации этой работы. Однако, приходится констатировать, что в ряде районов эту задачу понимают по-своему: коммунальные МУПы как будто бы постоянно исключаются из числа проблемных бюджетников.
При этом стоит понимать, что энергетики региона  выполняют обязательства перед оптовыми поставщиками, за потребленную электроэнергию они платят живые деньги. Но как пополнить свои счета для снабжения других, добросовестных  потребителей? Взять средств негде, кроме как со счетов должников. Закон, кстати, наделяет кредитора широким спектром возможностей по истребованию долга, вплоть до банкротства и солидарной ответственности учредителя предприятия-должника. Насколько еще хватит наглости должников и терпения энергетиков, прежде чем последние прибегнут к крайним мерам? И зачем, собственно, нужен весь этот судебно-правовой  экстрим, если на уровне района достаточно проявить волю и активность для наведения порядка  в системе расчетов?

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