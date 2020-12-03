Происшествия

В Волгограде обнаружено тело пропавшего рыбака (ВИДЕО)

Происшествия 03.12.2020 16:58
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03.12.2020 16:58




Водолазы обнаружили тело 63-летнего жителя Краснооктябрьского района, который накануне уехал порыбачить и не вернулся. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчину нашли подо льдом в 15 метрах от берега. Следователям и экспертам предстоит установить точную причину смерти рыбака.

Как ранее сообщало информагентство, накануне вечером в полицию обратились родственники 63-летнего мужчины. Они сообщили, что он уехал на своем автомобиле "Лада Гранта" в Советский район на рыбалку на берег Варваровского водохранилища. Домой не вернулся.
Полицейские обнаружили на берегу закрытую автомашину "Лада Гранта", а на льду - рыбацкие снасти. Владельца машины нигде не было. 
Полицейские обследовали прилегающие строения, опрашивали жителей и дачников с целью установления возможного нахождения рыбака. Не исключалась возможность, что мужчина мог пойти погреться в какое-либо домовладение. 
Параллельно с этим водолазы обледовали водоем. К сожалению, надежды обнаружить рыбака живым не оправдались.
Полиция рекомендует гражданам не выходить на лед в одиночку, иметь при себе средства спасения.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области

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