Общество 03.12.2020 14:13
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03.12.2020 14:13
В горсаду Волгограда демонтировали плитку на пятачке, где стояло колесо обозрения. Целые плитки аккуратно сложены, их готовят к вывозу, рассказали ИА «Высота 102» рабочие. Но многие плитки не пережили демонтаж и раскрошились. Сейчас здесь наблюдается весьма неприглядная картина. В администрации парка «Комсомольский сад» пояснили, что участок, где стояло колесо обозрения, не входит в территорию парка, а все вопросы, зачем снимают плитку, адресовали бизнесмену Анатолию Власу, который использовал эту землю для работы своего аттракциона.
Напомним, бывший арендатор и бизнесмен Анатолий Влас демонтировал принадлежащее ему колесо обозрения и другие аттракционы. В частности, колесо обозрения уехало в Ижевск. На месте демонтированного аттракциона еще недавно оставалась аккуратная площадка, выложенная плиткой. Теперь этот участок не узнать – все поднято дыбом. Кроме того, бывший арендатор выкопал голубые ели, которые росли рядом с аттракционами.
Остается надеяться на муниципалитет, который задумал реконструкцию этой зоны отдыха. Так, в августе сообщалось, что мэрия поставила задачу архитекторам муниципального центра компетенций по вопросам городской среды «ВЯЗ» разработать концепцию обновления части Комсомольского сада перед зданием бывшего кинотеатра «Победа». Одним из основных замыслов архитекторов является создание пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Специалисты разработают и дизайн-проект обновления участков улиц Коммунистической, Володарского, которые примыкают к саду.
Вот так еще недавно выглядела эта площадка.
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