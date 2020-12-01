Заболевших жителей Волгоградской области поднимут на ноги с помощью телемедицины





В систему здравоохранения Волгоградской области планируется внедрить методы телемедицины. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом новшестве рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, в каждой поликлинике за это направление будет отвечать отдельный специалист, а не «врач-многостаночник, который ходит по вызовам и принимает больных». Внедрение метода телемедицины, по словам Николая Алимова, поможет решить проблему запредельных нагрузок на терапевтов и потери времени, связанной с необходимостью посещать больных на дому. При этом телемедицина, считает зампредседателя комитета здравоохранения, будет использоваться в первую очередь для ведения наблюдения за пациентами, которым уже поставлен диагноз «живым» врачом. Теледоктор в процессе ведения таких больных может скорректировать ранее выданные назначения или принять решение о госпитализации в случае ухудшения состояния.



