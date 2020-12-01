









Дочь скончавшейся в неотложке 60-летней женщины требует найти виновных в трагедии и наладить систему здравоохранения в Среднеахтубинском районе. Как рассказала ИА «Высота 102» Екатерина Гребенникова, ее мама, инвалид I группы, скончалась 26 ноября в карете скорой помощи по пути из районной поликлиники в БСМП №25 Волгограда. Медики почти час пытались реанимировать пенсионерку с сердечным приступом, но чуда не произошло. Дочь полагает, что маму можно было бы спасти, если бы не череда странных событий, предшествующих трагедии.

Светлана Николаевна, страдавшая сахарным диабетом и сердечными заболеваниями, уже не первый год была прикована к постели из-за артроза суставов. Ее самочувствие ухудшилось 22 ноября. Она почувствовала одышку, нехватку воздуха, появились сильные отеки. Приехавший на дом участковый терапевт заявила, что у нее бронхиальная астма, выписала лекарства и ингалятор. Дочь сомневается в правильности поставленного диагноза, поскольку не было проведено дополнительное обследование.

26 ноября Светлане Николаевне стало хуже. Дочь Екатерина созвонилась с врачами ЦРБ, договорилась о госпитализации мамы в терапевтическое отделение больницы, расположенной в Краснослободске. В тот же день домой к пациентке в Среднюю Ахтубу для ее транспортировки приехала бригада «Скорой помощи».

По словам Екатерины, когда фельдшер зашла в квартиру, у мамы случился приступ. Женщина успела брызнуть себе в рот ингалятор, после чего моментально упала на бок, потеряв сознание. Пенсионерку на носилках вынесли на улицу, положили на каталку, но перенести в автомобиль не успели. «У мамы выпал язык, посинели губы. Я зарыдала, стала кричать, просить фельдшера везти ее в реанимационное отделение ЦРБ. Медик сказала, что больницу отдали под инфекционный госпиталь и туда ее отправлять нельзя», - рассказывает Екатерина. По словам Екатерины, фельдшер не оказала ее матери неотложную помощь, а ушла в машину скорой, из которой стала куда-то звонить. После этого женщину погрузили в автомобиль и повезли в поликлинику Средней Ахтубы.

«В скорой по пути я делала ей искусственное дыхание. Фельдшер достала кислородную маску, которая оказалась нерабочей. Никаких уколов не сделала!», - вспоминает Екатерина.

В поликлинике, куда привезли Светлану Николаевну, сбежались врачи и стали ее откачивать. «Реаниматолог приехал минут через 40. Ему удалось завести сердце, но было упущено много времени», - говорит Екатерина. Далее пациентку снова погрузили в неотложку и повезли уже в Волгоград – в БСМП №25. Карету «Скорой помощи» сопровождал автомобиль полиции и две машины с родственниками. По пути в областной центр на трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск» у пенсионерки вновь остановилось сердце. «В течение часа ее пытались реанимировать. Я в это время стояла на коленях и молилась, чтобы она выжила. Но мама умерла», - рыдая навзрыд, вспоминает дочь Светланы Николаевны.





Екатерина Гребенникова требует найти виновных в гибели ее мамы и обратить внимание профильных региональных ведомств на ситуацию со здравоохранением в Среднеахтубинском районе. По мнению женщины, в муниципальном образовании не хватает квалифицированных кадров, машин скорой помощи, оборудования для оказания реанимационной помощи.

ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в центральную районную больницу. Заместитель главного врача по медицинской части Ольга Кудинова выразила глубокие соболезнования семье Гребенниковых. По факту гибели пациентки в медучреждении сейчас проводится внутренняя проверка.

«У женщины был ряд хронических заболеваний, которые отягощались ожирением. 22 ноября, когда участковый врач приехал к ней по вызову, она отказалась от госпитализации. 26 ноября к ней домой для дальнейшей транспортировки в стационар прибыла бригада «Скорой помощи». Фельдшер – молодая девушка, но у нее есть сертификат по «Скорой помощи» и «Лечебному делу». Она всему обучена», - пояснила Ольга Анатольевна.

Когда уже на улице пациентке стало гораздо хуже, то фельдшер, как разъяснила замглавного врача, по телефону через диспетчерскую вызвала в поликлинику врача-реаниматолога. «Мы посмотрели по системе «Глонасс» - они доехали до поликлиники за 4 минуты. После чего больную сразу же занесли в кабинет неотложной помощи, в котором имеется все необходимое оборудование, в том числе дефибриллятор, - говорит Ольга Анатольевна. - В поликлинику тут же приехал реаниматолог, которому удалось поднять женщине давление и подготовить к транспортировке. В дороге у нее остановилась дыхание и прекратилась сердечная деятельность. Реанимационные мероприятия проводили двое человек – врачи и фельдшер. К сожалению, пациентка скончалась».

Неотложка, на которой везли Светлану Николаевну, относится к классу Б, что позволяет проводить реанимационные мероприятия. Также заместитель главного врача ЦРБ добавила, что кислородная маска, о которой говорила Екатерина, пациентке не требовалась.

В Среднеахтубинской ЦРБ, как добавила начмед, дефицита бригад скорой помощи нет. «По нормативам, на 10 тысяч жителей приходится одна бригада неотложки. Население Среднеахтубинского района - 61 тысяча человек. В распоряжении больницы имеется 6 бригад скорой помощи», - заключила Ольга Кудинова.











