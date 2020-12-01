Здравоохранение

В поликлиниках Волгоградской области пациентов с коронавирусом примут по принципу "все включено"

Здравоохранение 01.12.2020 11:32
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01.12.2020 11:32


Во всех крупных поликлиниках Волгоградской области начали работу амбулаторные центры оказания помощи больным COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, необходимую медицинскую помощь здесь будут получать жители с острыми респираторными инфекциями, гриппом, вирусной пневмонией, с подозрением и уже подтвержденным диагнозом COVID-19.
По информации облздрава, амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 созданы на базе медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и имеющие в своем распоряжении кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Амбулаторный центр может размещаться как в отдельном здании (если поликлиника имеет несколько корпусов), так и в одном помещении с другими подразделениями медучреждения — в этом случае предусмотрен отдельный вход, поток пациентов будет изолирован от остальных посетителей.
Внутри центров налажена маршрутизация, помещения поделены на зоны: приема и распределения пациентов, поступивших по направлению и с бригадой скорой медицинской помощи; ожидания для проведения диагностики. Основная зона — диагностическая — включает в себя кабинет компьютерной томографии; процедурный кабинет для экспресс-диагностики, взятия крови на анализ методом ИФА, взятия биологического материала (мазок из носа и зева); кабинет ЭКГ; кабинеты врачей-специалистов. В последней зоне пациенты будут находиться в ожидании бригады скорой медицинской помощи, если по итогам обследования в амбулаторном центре их направят на госпитализацию в инфекционный стационар — специализированный автомобиль вызовут сотрудники центра.
Ранее в регионе были поэтапно внедрены новые меры по усилению амбулаторного звена: перевод ряда поликлиник в три смены, организация специальных колл-центров для разгрузки регистратур, запуск экспресс-тестирования гражданам старше 30 лет и бесплатного лекарственного обеспечения всех категорий населения, проходящих лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях, временная передача поликлиникам машин органов исполнительной власти. Развернуты свыше 8200 инфекционных коек, еще тысяча будет организована в течение декабря.

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